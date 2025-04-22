Необходимо адаптировать главную страницу на основе предоставленного макета. Основные требования: кроссбраузерность и валидация кода. Верстка должна соответствовать современным стандартам и обеспечивать корректное отображение в разных браузерах.
Сверстать 3 блока веб страницы
Только для опытных верстальщиков имееющих опыт с React.
Пожалуйста давайте ссылки на вашу верстку при подаче заявки.
Подробнее проект по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1gCqyAHJt4cFLb5htb1ltsMPGmM_utnjpQ5STnSbktuI/edit?tab=t.0
Заявки фрилансеров
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