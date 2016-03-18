Сверстать 3 одностраничных страницы с адаптивностью

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки300 просмотров

Требуется оперативно сверстать 3 landing'а.

Необходимо реализовать адаптивность, но макетов в адаптивном виде нет (можно обсудить смещение блоков)

Используется нестандартный шрифт и элементы формы.

Использование CSS-фреймворков допустимо.

Из основных требований

- валидный, читаемый код без лишних тегов

- перед тем как отправить сверстанный шаблон самостоятельно проверять в популярных браузерах (IE, FF, Opera, Chrome, Safari)

- уметь подключать нестандартные шрифты

- оперативно отвечать на вопросы и быть доступным в рабочее время

Для обсуждения писать на почту, указанную в профайле со списком работ.

Оплата только по факту сделанной работы.

Услуги студий не интересны.

CSS
9 лет назад
siteguru
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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