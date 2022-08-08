Сверстать 9 страниц с графическими (диаграммы) и табличными данными

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок586 просмотров

Сверстать 9 страниц с графическими (диаграммы) и табличными данными, Даш Борд.Данные предоставляются ответом на get запрос.  Бэк PHP / ФРОНТ javascript / vue.js

JavaScriptPHPVue.js
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grammabc
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