Добрый день.

Есть готовый дизайн сайта в figma. Отрисовано 10 страниц, но блоки в них между собой перекликаются. Примерно получается по всему сайту 12 оригинальных блоков, которые применяются на разных страницах сайта.



Что требуется:

1) Грамотная адаптивная кросс-браузерная верстка, которая не будет плыть в разных устройствах. С Грамотными стилями (которые потом лягут в визуальный редактор). Плюс выглядеть должно так как в дизайне, а не как получится. Плюс добавить стильную анимацию взаимодействие с элементами (выплывание, паралаксы, уменьшение и тд).

2) Натяжка на modx. Тут важно создать шаблоны блоков, чтобы при создании страницы мы могли выбрать не только шаблон повторяющихся страниц, но и внутри страницы могли менять местами блоки и удалять ненужные. Ну и конечно вывод всех элементов под редактирование + грамотно внедренный визуальный редактор.



Сроки 5 дней (понимаем, что если делать только этот сайт, сроки адекватные).

С вас стоимость?





Предоплата поэтапная (4 этапа: верстка главной с адаптивом, далее верстка всех страниц с адаптивом, натяжка на модх с размещением конетнта, который в дизайне, тестирование).\

Либо работа по безопасной сделке.



Подробное ТЗ и макеты передадим кандидату.