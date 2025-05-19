Сверстать готовый дизайн и натянуть на MODx

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт5 заявок130 просмотров

Добрый день.
Есть готовый дизайн сайта в figma. Отрисовано 10 страниц, но блоки в них между собой перекликаются. Примерно получается по всему сайту 12 оригинальных блоков, которые применяются на разных страницах сайта.

Что требуется:
1) Грамотная адаптивная кросс-браузерная верстка, которая не будет плыть в разных устройствах. С Грамотными стилями (которые потом лягут в визуальный редактор). Плюс выглядеть должно так как в дизайне, а не как получится. Плюс добавить стильную анимацию взаимодействие с элементами (выплывание, паралаксы, уменьшение и тд).
2) Натяжка на modx. Тут важно создать шаблоны блоков, чтобы при создании страницы мы могли выбрать не только шаблон повторяющихся страниц, но и внутри страницы могли менять местами блоки и удалять ненужные. Ну и конечно вывод всех элементов под редактирование + грамотно внедренный визуальный редактор.

Сроки 5 дней (понимаем, что если делать только этот сайт, сроки адекватные).
С вас стоимость?


Предоплата поэтапная (4 этапа: верстка главной с адаптивом, далее верстка всех страниц с адаптивом, натяжка на модх с размещением конетнта, который в дизайне, тестирование).\
Либо работа по безопасной сделке.

Подробное ТЗ и макеты передадим кандидату.

FigmaMODXАдаптивная версткаВерстка страницИнтеграция верстки
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