Сверстать готовый дизайн под Amiro (визитка)

$130
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки131 просмотр

Здравствуйте,

необходимо "прикутить" готовый дизайн под Amiro пакет-"Визитка"

14 лет назад
norcross
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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