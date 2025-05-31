Сверстать готовый прототип сайта WIX для студенческого проекта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт5 заявок75 просмотров

У нас есть готовый прототип сайта WIX для студенческого проекта. Весь контент и функции уже есть. Ничего не нужно добавлять.

Нужно сверстать сайт аккуратно и чисто: исправить выравнивание всех элементов, оптимизировать позиционирование и размер, настроить цвет и размер шрифта на каждой странице (главная+ 5 страниц), чтобы они были одинаковыми, убедиться, что сайт оптимизирован для просмотра на компьютере и для мобильного устройства.

Эту работу необходимо выполнить за 5 часов.

ссылка на сайт:

https://beatebv17.wixstudio.com/minhjemmeside

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