Ищется фрилансер для HTML-верстки лендинга по готовому макету. Необходимо создать адаптивную версию для десктопа. Возможна минимальная предоплата для исполнителей с отзывами.
Сверстать готовый прототип сайта WIX для студенческого проекта
У нас есть готовый прототип сайта WIX для студенческого проекта. Весь контент и функции уже есть. Ничего не нужно добавлять.
Нужно сверстать сайт аккуратно и чисто: исправить выравнивание всех элементов, оптимизировать позиционирование и размер, настроить цвет и размер шрифта на каждой странице (главная+ 5 страниц), чтобы они были одинаковыми, убедиться, что сайт оптимизирован для просмотра на компьютере и для мобильного устройства.
Эту работу необходимо выполнить за 5 часов.
ссылка на сайт:
https://beatebv17.wixstudio.com/minhjemmeside
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