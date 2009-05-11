Имеется шаблон в котором всё устраивает кроме шапки Требуется заменить картинку, увеличить её размер и по возможности вставить анимацию (не обязательно) За работу платим 1 тысячу российских рублей по факту выполения, через вебмани.
Сверстать и настроить интернет-магазин
Функционал:
главная (презентация бренда)
главная интернет-магазина (со списком самых популярных товаров). 5-9 разделов по типам товаров
страница с описанием для каждого тоовара, со списком схожих\покупаемых вместе с ним
корзина, возможность добавлять в нее товары одним кликом.
Нужно сверстать и настроить на хостинге.
Движок на ваше усмотрение, бюджет - до 8000р.
В аську, личку и почту просьба не писать.
Выбранный исполнитель
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