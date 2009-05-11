Сверстать и настроить интернет-магазин

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт33 заявки381 просмотр

Функционал:

главная (презентация бренда)

http://savepic.ru/649578.jpg

главная интернет-магазина (со списком самых популярных товаров). 5-9 разделов по типам товаров

http://savepic.ru/648554.jpg

страница с описанием для каждого тоовара, со списком схожих\покупаемых вместе с ним

http://savepic.ru/654698.jpg

корзина, возможность добавлять в нее товары одним кликом.

Нужно сверстать и настроить на хостинге.

Движок на ваше усмотрение, бюджет - до 8000р.

В аську, личку и почту просьба не писать.

16 лет назад
ZiXX
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

add-studio
Алексей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
24 отзыва(-2)
16 лет назад
$250
3 дня

Заявки фрилансеров

add-studio
Алексей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
24 отзыва(-2)
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