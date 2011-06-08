Сверстать и натянуть на Joomla 1.6

Нужен профессионал. Требуется отверстать в HTML (на дивах, валидно, кроссбраузерно) макеты для новостного портала. Просто в качественном HTML, который будет понятен программисту, который позже будет соеденять сайт с CMS. Подробно все расписал в ТЗ. Тамже ...