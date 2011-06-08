Сверстать и натянуть на Joomla 1.6

HTML-версткаЗакрыт5 заявок117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработан макет для действующего сайта.

http://s016.radikal.ru/i336/1105/1d/88f836235215.png

Будет еще макет внутреней.

Нужно сверстать и натянуть на joomla 1.6

Предлагайте свои цены и сроки.

Joomla
13 лет назад
goacher
Олег 
35 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
3 года назад