Здравствуйте. 1. Необходима верстка шапки на Wordpress. 2. Сайт адаптивен, но шапка выглядит криво, поэтому необходима полная адаптивность шапки сайта. 3. Шапка сайта в данный момент создана посредством плагина slider ...
Сверстать и сделать систему (админ-панель) нового проекта
Здравствуйте Фрилансеры,
У нас есть проект:
О проекте: компании загружают конкурсы и правила к ним. Люди фотографирются по теме и выставляют в конкурс свои фотографии. Тот кто побеждает и набирает наибольшее кол-во лайков - выигрывает приз. Это вкратце
Есть дизайн.
Надо:
1. верстку
2. админ-панель для админов
2.1 системы (на подобие как сделано на twitter/linkedin/facebook/vk.com), чтобы можно было редактировать свои данные, загружать фотографии в конкурс, можно было бы подписываться на компании (follow/unfollow), можно было для компании описывать каждый конкурс, добавлять призы и тд. (Есть ТЗ). Это примерно :)
Примеры дизайнов прикреплены в задаче.
Цена: договрная. Пишите солько хотите и мы с вами сойдемся ;)
Заявки фрилансеров
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