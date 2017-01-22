Сверстать и сделать систему (админ-панель) нового проекта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок234 просмотра

Здравствуйте Фрилансеры,

У нас есть проект:

О проекте: компании загружают конкурсы и правила к ним. Люди фотографирются по теме и выставляют в конкурс свои фотографии. Тот кто побеждает и набирает наибольшее кол-во лайков - выигрывает приз. Это вкратце

Есть дизайн.

Надо:

1. верстку

2. админ-панель для админов

2.1 системы (на подобие как сделано на twitter/linkedin/facebook/vk.com), чтобы можно было редактировать свои данные, загружать фотографии в конкурс, можно было бы подписываться на компании (follow/unfollow), можно было для компании описывать каждый конкурс, добавлять призы и тд. (Есть ТЗ). Это примерно :)

Примеры дизайнов прикреплены в задаче.

Цена: договрная. Пишите солько хотите и мы с вами сойдемся ;)

8 лет назад
murga
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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