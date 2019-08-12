Сверстать карточку товара под Джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки157 просмотров

Требуется сверстать на существующем сайте шаблон карточки товара

Joomla
6 лет назад
agniya-andre
44 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vitalik-it
Виталий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$60
1 день
Escrow
Второй наш проект в исполнении Виталия. Виталий отличный специалист, знающий свое дело. Все задания по ТЗ выполнены четко, что самое главное в срок и не отходя от требований. В сети всегда, все правки и дополнения вносились быстро без лишних вопросов. Дальнейшее сотрудничество обязательно!
Все хорошо)))

Заявки фрилансеров

vitalik-it
Виталий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад