Сверстать корпоративный сайт на Elementor + Wordpress

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок443 просмотра

Приветствую коллеги.
Задача сверстать сайт на Elementor + Wordpress.
Дизайн главной страницы: здесь

Задачи

  • сверстать главную и 10 аналогичных страниц с разницей в 2 экрана

  • верстать 5 вспомогательных страниц о нас, контакты, политика конфиденциальности и прочее

  • быть на готове верстать дополнительные страницы по требованию


    Проект долгосрочный - 2-3 месяца загрузки - верстать начальный сайт и потом дополнять его подъезжающими от дизайнера страницами.

Очень желательно:

  • Уверенное владение Figma & Figma Jam

  • Свободный английский (для работы в международной команде)

  • Готовность получать оплату официально

  • Готовность выходить на онлайн митинги для обсуждения проекта/в

  • Pixel perfect верстка


Жду ваших предложений.

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biotochiv
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