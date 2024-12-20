Требуется верстка мини-приложения для построения генеалогического древа, использующего OrgChartJS. Проект подразумевает создание личных страниц для каждого родственника с возможностью делиться ими. Рассматриваются варианты разработки с нуля или доработка существующих решений. Ожидается также помощь в интеграции с бэкендом на Python с использованием FastAPI.