Сверстать лендинг по готовому дизайну

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок246 просмотров

Срок до 31.12.16

Стоимость - 1500 руб

Обязательно кросбраузерно и адаптивно

Скорость загрузки не менее 70 по сервису

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект

Подробности обсудим с кандитатами

8 лет назад
Pavel2706
Павел 
42 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров