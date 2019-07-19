Сверстать макет новостного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен29 заявок473 просмотра

Необходимо сверстать следущие макеты

https://www.figma.com/file/J57VFq1TcKDGy03h7O4PF8Bz/t1-redesign

Верстка должна быть валидной, кроссбраузерной и адаптивной

Жду от вас предложений и бюджет и сроки

6 лет назад
impikassoo
Игорь 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

farmazone
Василь 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
120 отзывов(-5)
6 лет назад
$180
6 дней
Escrow
Все отлично
Всё ок!! Обращайтесь!)

Заявки фрилансеров

farmazone
Василь 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
120 отзывов(-5)
6 лет назад

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