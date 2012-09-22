есть SWiSH шаблон, посмотреть можно head-book.ru (если Хром будет ругаться, смело заходите, там просто шаблон, ругается до сих пор на сломанную ДЛЕ, которую уже снесли). Нужно. 1. Растянуть диз на всю ...
Сверстать макеты сайта. Приватно для Ольги Леган
Есть два PSD макета, нужно сверстать из них HTML-странички. Причем кроссбраузерные, резиновые и с заглушкой от IE6.
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