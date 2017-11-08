Сверстать мобильную версию Lending Page

Доброго времени суток

Нужно сверстать мобильный одностраничник по моему дизайну.

Качественная верстка должна быть, чтобы я в ней разобрался. Буду прикручивать к Вордпрессу и нужно чтобы совместимость была, тоесть конфликта скриптов чтобы не было, и т. д.

Срок: 2 дня

Нужна только Мобильная версия!

Десктопная верстается отдельно.

Цена 15$

Дизайн: http://atd.kz/doner4.jpg

Исходники: http://atd.kz/mob.psd

С наилучшими пожеланиями

Виталий