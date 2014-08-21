Доброго времени суток! Нужна помощь верстальщика с опытом работы с Joomla сайтами. Сайт в основном уже сверстан, но есть проблемы с отображением в разных браузерах и несколько мелких ...
Сверстать на ВордПрессе простенький сайт
Есть презентация, если нужно могу сделать псд макет. нужно с нее сверстать макет для сайта.
В дальнейшем будут правки и дополнения.
Пишите цены и сроки.
http://www.ex.ua/213391750156 - ссылка на презентацию.
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