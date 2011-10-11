Здравствуйте. Нужно аккуратно, кроссбраузерно и быстро сделать html-вёрстку нескольких страниц сайта на основе уже имеющейся свёрстанной страницы. Подробности в скайп/icq/личных сообщениях. Ваши заявки скрыты.
Сверстать на WordPress (с ajax) небольшой сайт
Требуется сверстать небольшой сайт на WP (3 страницы) + форму заказа.
Сделать качественно, резиновая верстка, чистый код. SEO оптимизация.
Заявки фрилансеров
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