Сверстать на WordPress (с ajax) небольшой сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок271 просмотр

Требуется сверстать небольшой сайт на WP (3 страницы) + форму заказа.

Сделать качественно, резиновая верстка, чистый код. SEO оптимизация.

AJAXWordPress
14 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров