Сверстать небольшой интернет-магазин

Необходимо сверстать 3 страницы интернет магазина:

- текстовая

- страница с товарами

- контакты (только форма)

Также, есть две всплывающие формы: корзина и офорлмение заказа.

Сроки: до понедельника!!!

Требования к верстке:

1) IE7+, FF3+, Opera9+, Safari4+, Chrome

2) Ясное понимание того, что после вас, с кодом тоже может кто - то работать:

а) комменты при использование хаков (лучше css_browser_selector.js)

б) называть осмысленно и стандартизировано все классы

в) использовать теги по их назначению (таблицы для таблиц, блоки для разметки)

г) разделять основные хтмл блоки

3) Если есть возможность, не использовать JS

4) Блоки (div)

5) Валидность (html 5)

Больое значение имеет портфолио и отзывы.