Сверстать небольшой интернет-магазин

Есть макет необходима его сверстать. без адаптирования под кмс. бюджет ограничен 10 вмз, понимаю что мало - но увы... больше не могу. диз "резина" нужно хорошо под все браузеры стучите кто возьмется 626 371 193 с уважением ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать 3 страницы интернет магазина:
- текстовая
- страница с товарами
- контакты (только форма)
Также, есть две всплывающие формы: корзина и офорлмение заказа.
Сроки: до понедельника!!!
Требования к верстке:
1) IE7+, FF3+, Opera9+, Safari4+, Chrome
2) Ясное понимание того, что после вас, с кодом тоже может кто - то работать:
а) комменты при использование хаков (лучше css_browser_selector.js)
б) называть осмысленно и стандартизировано все классы
в) использовать теги по их назначению (таблицы для таблиц, блоки для разметки)
г) разделять основные хтмл блоки
3) Если есть возможность, не использовать JS
4) Блоки (div)
5) Валидность (html 5)
Больое значение имеет портфолио и отзывы.
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