Сверстать небольшой интернет-магазин

HTML-версткаЗавершен6 заявок357 просмотров
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Необходимо сверстать 3 страницы интернет магазина:

- текстовая

- страница с товарами

- контакты (только форма)

Также, есть две всплывающие формы: корзина и офорлмение заказа.

Сроки: до понедельника!!!

Требования к верстке:

1) IE7+, FF3+, Opera9+, Safari4+, Chrome

2) Ясное понимание того, что после вас, с кодом тоже может кто - то работать:

а) комменты при использование хаков (лучше css_browser_selector.js)

б) называть осмысленно и стандартизировано все классы

в) использовать теги по их назначению (таблицы для таблиц, блоки для разметки)

г) разделять основные хтмл блоки

3) Если есть возможность, не использовать JS

4) Блоки (div)

5) Валидность (html 5)

Больое значение имеет портфолио и отзывы.

13 лет назад
zAn0TheRz
Дмитрий 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$130
2 дня
Все было сделано в лучшем виде. Главным критерием проекта, были сроки. Они были идеально соблюдены. Были правки, которые Андрей очень оперативно исправил. Спасибо большое, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень доволен совместным сотрудничеством, четко поставленное тз, оплата в срок, полное взаимопонимание. Спасибо!
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