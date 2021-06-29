Сверстать одностороничный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок965 просмотров

Сверстать сайт по макету, макет высылаю исполнителю

4 года назад
guest_16248960754413
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

NAZAHERO
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
очень хороший заказщик макеты есть и добрый

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NAZAHERO
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