Сверстать одну страницу по макету.

HTML-версткаЗавершен9 заявок205 просмотров
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В аттаче макет, который надо сверстать.

(IE6+, FF, Chrome)

В хедере и в футере черными квадратами затерто название конторы, их делать не надо.

Все надписи должны быть именно текстом, а не картинкой.

Интересует цена и срок.

13 лет назад
korhid
Денис 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
www2ok
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Все сделано хорошо.
Хороший заказчик. Четко поставленная задача и оплата без задержек. Приятно было иметь дело.