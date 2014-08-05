Сверстать по макету простые элементы для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок185 просмотров

Необходимо для интернет магазина сверстать несколько простых элементов.

Ничего сложного, Работы примерно на два часа.

К работе необходимо приступить к 10.00 утра 06.08.2014.

Макеты в формате PSD.

Обращаться в скайп bulat_mindubaev

11 лет назад
AinzVain
Булат 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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