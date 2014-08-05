Создать html шаблом для электронной почты, материалы предоставим, должен быть текст, фон, пара ссылок. Файлы вышлю. Оплата на яндекс деньги
Сверстать по макету простые элементы для сайта
Необходимо для интернет магазина сверстать несколько простых элементов.
Ничего сложного, Работы примерно на два часа.
К работе необходимо приступить к 10.00 утра 06.08.2014.
Макеты в формате PSD.
Обращаться в скайп bulat_mindubaev
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