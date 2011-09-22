Сверстать простенький шаблон под MODx или Joomla

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок161 просмотр

Надо сверстать и натянуть шаблон на MODx или Joomla

Главное быстро и качественно.

JoomlaMODX
14 лет назад
fr1m1nder
Иван 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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