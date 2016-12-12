Сверстать сайт на Wordpress и внести правки в API плагин

Ищется надежный грамотный человек для долговременного сотрудничества.

Нужно:

1) сверстать сайт согласно PSD макета по аналогии с сайтом baby-throne.ru (если нужно исходник сайта baby-throne предоставлю)

2) на сайте baby-throne есть плагин интеграции woocommerce и yandex market. нужно доделать плагин что-бы он отправлял на маркет информацию об изменении статуса заказа. и отправлял на мой e-mail либо sms информацию о поступлении заказа.

Верстка лэндингов такого плана и их дальнейшее обслуживание требуется регулярно.