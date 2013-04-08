Сверстать сайт, натянуть на движок

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок179 просмотров

На основе готового дизайна сделать сайт:

- сверстать

- натянуть его на движок

- запрограммировать работу кнопок

12 лет назад
evpopov
Егор 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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