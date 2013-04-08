Требуется отверстать макет формы поиска на сайте + карточка товара в каталоге https://www.dropbox.com/sh/fnrq37ah1c9e66c/3fA2_tVBvY#/ Табы открываются по клику. Кросбраузерно Crom, FF, Opera, Safari(Pc, Ipad), IE7+ Логика открывания и выбора ...
Сверстать сайт, натянуть на движок
На основе готового дизайна сделать сайт:
- сверстать
- натянуть его на движок
- запрограммировать работу кнопок
Заявки фрилансеров
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