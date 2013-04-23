Сверстать сайт по камням

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка86 просмотров

Требуется сверстать пятистраничный сайт по изделиям из камня.

12 лет назад
atommal
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
12 лет назад
$100
3 дня
С Александром приятно работать. Все в сроки и качественно. Я доволен.
Спасибо Антону за очередное идеальное сотрудничество! Все прошло идеально, Антон - отличный заказчик! Приятно работать, обращайтесь!!!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
12 лет назад