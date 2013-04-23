Сделать несложный темплейт для Wordpress. Дивная, валидная вёрстка. Совместимость под IE7+, Firefox, Chrom, Opera и т.д. Скрин вышлю по скайпу. На все вопросы отвечу по Skype. Мой ник: ...
Сверстать сайт по камням
Требуется сверстать пятистраничный сайт по изделиям из камня.
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