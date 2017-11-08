Сверстать сайт по макетам PSD + натяжка на WordPress

Вёрстка сайта по макетам PSD (скину в скайпе) и последующая натяжка на WordPress.

Требования и условия:

- Нужен опытный верстальщик и тот, кто разбирается в WordPress.

- Выполнить проект качественно в срок и в соответствии с ТЗ (скину).

- Быть на связи и периодически демонстрировать проделанную работу.

- Оплата (договорная) поэтапная т.е разделять работу на этапы, какой-то % предоплаты за 1 этап, после выполнения и проверки постоплата и так с каждым этапом.

- Быть ответственным исполнителем, истинным профессионалом в своей области, остальных прошу не беспокоить.

- Есть возможность длительного сотрудничества в случае, если всё будет выполнено как надо.

- Сроки 7-10 дней.