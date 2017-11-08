Всем привет! Требуется исправить косяки моб. версии сайта minisklad.pro, особенно касается отзывов, ну и еще по мелочи.
Сверстать сайт по макетам PSD + натяжка на WordPress
Вёрстка сайта по макетам PSD (скину в скайпе) и последующая натяжка на WordPress.
Требования и условия:
- Нужен опытный верстальщик и тот, кто разбирается в WordPress.
- Выполнить проект качественно в срок и в соответствии с ТЗ (скину).
- Быть на связи и периодически демонстрировать проделанную работу.
- Оплата (договорная) поэтапная т.е разделять работу на этапы, какой-то % предоплаты за 1 этап, после выполнения и проверки постоплата и так с каждым этапом.
- Быть ответственным исполнителем, истинным профессионалом в своей области, остальных прошу не беспокоить.
- Есть возможность длительного сотрудничества в случае, если всё будет выполнено как надо.
- Сроки 7-10 дней.
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