Сверстать сайт по макетам PSD + натяжка на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок274 просмотра

Вёрстка сайта по макетам PSD (скину в скайпе) и последующая натяжка на WordPress. 

Требования и условия: 

- Нужен опытный верстальщик и тот, кто разбирается в WordPress. 

- Выполнить проект качественно в срок и в соответствии с ТЗ (скину). 

- Быть на связи и периодически демонстрировать проделанную работу. 

- Оплата (договорная) поэтапная т.е разделять работу на этапы, какой-то % предоплаты за 1 этап, после выполнения и проверки постоплата и так с каждым этапом. 

- Быть ответственным исполнителем, истинным профессионалом в своей области, остальных прошу не беспокоить. 

- Есть возможность длительного сотрудничества в случае, если всё будет выполнено как надо. 

- Сроки 7-10 дней.

WordPress
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка мобильной версии сайта

    Добрый день. Нужна верстка для мобильной \ планшетной версии сайта. Между собой это должен быть адаптив. С десктопной версией мобильная версия никак не стыкуется. Верстка нужна пиксель перфект, обсуждать, что по мнению верстальщика лучше ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка лендинга. Срочно

    Приветствую.  Ищу команду верстальщиков, или одного версталя который не любит спать и очень круто и быстро работает. Завтра нужен сверстанный ленд.  Всего около 14 экранов. Из них пара экранов просто видео, 2 экрана ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Как добавить HTML5 игру на сайт ?

    Доброго времени суток! Мы хотим добавить на наши сайты html5 игры, но незнаем как их скачать и загрузить на наш сайт. Пример html5 игры : http://igroutka.net/dlya-malchikov/zombi/19194-zombi-uvernutsya-ot-meteoritov.html По всей видимости игра находится на их сервере, ...

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно доверстать 1 блок графика и адаптировать готовую верстку

    Нужно доверстать 1 блок графика и адаптировать готовую верстку 1. Адаптировать нужно идеально адаптивного макета нету самому нужно оформить. 2. Нужен человек который в себе уверен что сможет доверстать блок графики ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать верстку лендинга адаптивную

    $30

    Здравствуйте. Необходимо сделать качественную адаптивную верстку для одностраничника из макета PSD Чтобы красиво отображалось и на мобильных устройствах и на десктопе. Десктопный макет: http://diamant.kz/al2.jpg﻿ Мобильный макет: http://diamant.kz/al.jpg﻿ ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Cверстать лендинг из PSD файла

    Необходимо сверстать лендинг из PSD файла Сроки - до вторника в 12:00 по Мск Стоимость - 1500 рублей Кроссбраузерно, адаптивная верстка Скорость загрузки не менее 70: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ ...

    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вёрстка + программирование CodeIgniter

    Если ты не бот, то напиши 123 и оставь свой скайп  Есть готовый сайт - codeigniter, необходимо сделать полное подобие, но с обновленным дизайном, в наличии макеты ПСД  10 тысяч рублей = 4-5 ...

    CodeIgniter
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад