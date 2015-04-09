порядка 15 однотипных страниц, только верстка, без движков.
Сверстать сайт под мобильные устройства
Необходимо страницу сайта http://www.nano.co.ua/test4/ переверстать под мобильные устройства. Указывайте цены и сроки.
Заявки фрилансеров
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