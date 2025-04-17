Сверстать страницы для онлайн магазина на Opencart

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт5 заявок185 просмотров

Всем доброго времени суток!

Требуется верстка страниц интернет магазина на Opencart 4

Фронтенд имеется, написан на React (Next.js), Tailwind, но был создан для другого движка. Задача: использовать дизайн имеющегося фронтенда и натянуть его на Opencart.

Бюджет $300, оплата по результатам работы. Сроки 5-7 дней.

Next.jsOpencartReactTailwind CSSВерстка страниц
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