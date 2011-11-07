Имеется PSD макет формы заявки для сайта. Необходимо его сверстать и подключить соответствующие скрипты. Форма представляет собой фиксированное окно размером 600x600. Из основного окна должна вызываться с помощью fancybox либо любого другого ...
Сверстать страницы сайта
Оперативно и очень качественно требуется сверстать HTML страницы длясайта.
Верстка должна соответствовать 99% макету под "кальку", то есть если наложить скриншот верстки на макет различий не должно быть.
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