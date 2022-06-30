Сверстать страницу по макету фигмы, для десктопа и мобильной версии.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки274 просмотра

Я дам вам ссылку на макет из фигмы. Там есть вариант макета для десктопной версии и мобильной, только для них нужно сверстать. Стили, размеры текста всё указано, на сами блоки тоже и так далее. Иконки там есть. Справа есть форма, на нее есть ссылка, так что ее верстать не надо, просто всё учесть что-бы адаптив работал, блок на месте стоял. Думаю задача не сложная, только вот bootstrap использовать не надо. Укажите цену, может договоримся. Код желательно чтобы был читабельным с хорошей структурой.

https://www.figma.com/file/kpnzu3kltUbvQb2AtR8kAD/Test-page-bonus-support-form?node-id=0%3A1

BootstrapFigmaNode.js
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