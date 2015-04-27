Есть информационный сайт с готовым шаблоном. Верстку этого сайта делал сам, сайт достаточно простой. Нужно доработать, переделать верстку или сделать с "нуля" (например на bootstrap), при этом структура менять не нужно (по сути ...
Сверстать точно такой же лендинг
Сверстать точно такой же лендинг с возможностью установки метрики яндекса ,гугла, вставки кода для телефона (отслеживание звонков)+ прописки достижения целей в этих рекламах. (отдельная страница спасибо) Чтобы была возможность подключения в дальнейшем системы звонков с http://clickfrog.ru( они это делают сами) и такой же системы с яндекс метрики. Есть еще задача на данную страницу вставить невидимые ссылки в 2-3 местах на отдельную стр.для ботов типа спасибо. Невидимые ссылки на стр.при наведении на них мышки должны быть видны т.е. "стрелочка превращается в руку" Адрес лендинга http://xn--f1afkfjfed.xn--p1ai/ или набрать стройжсм.рф
После отправки формы посетитель попадает на дополнительную страницу спасибо мы свяжемся с вами в ближайшее время.( для прописки целей)
Если "бот" переходит по невидимой ссылке он попадает на страницу:
в которой тоже написано спасибо,что перешли сюда и надпись хе-хе (то есть это 3 -я страница)
1-я стр. лендинг.
2-я стр. спасибо для посетителей оставивших какую-либо заявку.
3-я стр. для ботов перешедших по невидимой ссылке.
Все эти страницы нужны для прописки целей в яд и гугле.(так проще)
Добавить анимации на первый блок "забудь,всяк ....."
Обязательные требования:
Обязательно укажите цену и время изготовления. Посмотрите проект внимательно, если не можете справиться не пишите.
Важно,если думаете,что достаточно просто скопировать код,то это не даст полного результата.
Дизайн менять не надо, текста менять не надо ничего менять не надо.
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