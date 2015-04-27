Сверстать точно такой же лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок245 просмотров

Сверстать точно такой же лендинг с возможностью установки метрики яндекса ,гугла, вставки кода для телефона (отслеживание звонков)+ прописки достижения целей в этих рекламах. (отдельная страница спасибо) Чтобы была возможность подключения в дальнейшем системы звонков с http://clickfrog.ru( они это делают сами) и такой же системы с яндекс метрики. Есть еще задача на данную страницу вставить невидимые ссылки в 2-3 местах на отдельную стр.для ботов типа спасибо. Невидимые ссылки на стр.при наведении на них мышки должны быть видны т.е. "стрелочка превращается в руку" Адрес лендинга http://xn--f1afkfjfed.xn--p1ai/ или набрать стройжсм.рф

После отправки формы посетитель попадает на дополнительную страницу спасибо мы свяжемся с вами в ближайшее время.( для прописки целей)

Если "бот" переходит по невидимой ссылке он попадает на страницу:

в которой тоже написано спасибо,что перешли сюда и надпись хе-хе (то есть это 3 -я страница)

1-я стр. лендинг.

2-я стр. спасибо для посетителей оставивших какую-либо заявку.

3-я стр. для ботов перешедших по невидимой ссылке.

Все эти страницы нужны для прописки целей в яд и гугле.(так проще)

Добавить анимации на первый блок "забудь,всяк ....."

Обязательные требования:

Обязательно укажите цену и время изготовления. Посмотрите проект внимательно, если не можете справиться не пишите.

Важно,если думаете,что достаточно просто скопировать код,то это не даст полного результата.

Дизайн менять не надо, текста менять не надо ничего менять не надо.

10 лет назад
alexdad
51 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$40
3 дня
Сработано на отлично.Внимателен к заданию.Такого исполнителя,тяжело найти. Сказал-сделал! Однозначно буду обращаться только к нему. Спасибо Равиль. Равилю спокойно можно вносить предоплату 50%.
Спасибо за интересную задачу.

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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