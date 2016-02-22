Текстовая карусель и правки в адаптивной

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок253 просмотра

В уже готовой верстке нужно сделать текстовую jquery карусель + внести некоторые правки (оставшиеся от предыдущего, криворукого верстальщика) для адаптивной версии верстки.

По всем деталям - в ЛС.

Пишите ваши предложения - ценник ОБЯЗАТЕЛЕН. Без него ваше предложение буду ИГНОРИРОВАТЬ.

Спасибо!

jQuery
10 лет назад
auStern
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Athraiden
Виталий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$11
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Athraiden
Виталий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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