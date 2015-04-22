Тема WP под сайт download тематики

Здравствуйте. Необходимо создать шаблон под WordPress для сайта посвященного загрузке Adobe Flash Player. Дизайн + верстка + натяжка на WP. Тема должна быть как можно "легче" и адаптивной. Также основной акцент стоит сделать именно на загрузочную конверсию, т.е. кнопка загрузки должна быть хорошо видна как на главной так и на остальных страницах сайта.

Есть пример: bandicam-one(точка)ru за основу можно взять его но сделать в стиле характерном программе Flash Player.