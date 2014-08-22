Требуется ликвидировать недочет на iPad

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки134 просмотра

Собственно требуется человек который знаком с данными девайсами, знает что надо делать что бы избавиться от одной небольшой проблемы. Верстка есть, требуется лишь удалить маленький недочет который виден ТОЛЬКО на iPad. Сроки жмут, сайт покажу в личной переписке желающим. Спасибо.

11 лет назад
Narek-T
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

may1980
Сергей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Все хорошо, с работой справился быстро. Спасибо.
Хороший заказчик, приятно было сотрудничать, оплата вовремя

Заявки фрилансеров

may1980
Сергей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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