http://stroy-komfort51.ru 1. Подправить отображение пункта меню: - подправить меню ("контакты","акции", "он-лайн калькулятор" и "телефон") когда вылетают под "основным меню" выровнять справа, 2. потребуется чтобы в мобильнике и на ...
Требуется ликвидировать недочет на iPad
Собственно требуется человек который знаком с данными девайсами, знает что надо делать что бы избавиться от одной небольшой проблемы. Верстка есть, требуется лишь удалить маленький недочет который виден ТОЛЬКО на iPad. Сроки жмут, сайт покажу в личной переписке желающим. Спасибо.
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