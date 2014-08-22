Требуется ликвидировать недочет на iPad

Собственно требуется человек который знаком с данными девайсами, знает что надо делать что бы избавиться от одной небольшой проблемы. Верстка есть, требуется лишь удалить маленький недочет который виден ТОЛЬКО на iPad. Сроки жмут, сайт покажу в личной переписке желающим. Спасибо.