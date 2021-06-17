Требуется php, node.js разраб, убрать ошибки и натянуть новую верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки636 просмотров

Требуется php, node.js разраб, убрать ошибки и натянуть новую верстку

https://bitrend.online

При регистрации и входе дает 500 ошибку

так же при переходе в админку

Node.jsPHP
4 года назад
guest_16204048533127
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