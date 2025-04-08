Требуется поправить верстку страницы сайта

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Требуется поправить верстку страницы сайта

При сворачивании страницы в браузере до мобильной, формы, текст, картинки разьежаются. Не на всех страницах.

Нужно поправить верстку страниц. 29 штук , где были замечены ошибки.

Адаптивная версткаВерстка сайтовВерстка страницРазработка фронтендаУстранение ошибок
22 дня назад
Шаров
 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

AlexLinnikWebDev
Александр 
33 года
3 месяца в сервисе
Был
10 часов назад
21 день назад
$50
3 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
39 отзывов(-3)
16 дней назад
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HTML-верстка
Мария
 
26 лет
год в сервисе
Была
18 дней назад
18 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
19 дней назад
Аббос
 
22 года
3 года в сервисе
Был
20 часов назад
3 отзыва
19 дней назад
ТОП-10
HTML-верстка
Елизавета
 
18 лет
19 дней в сервисе
Была
16 дней назад
19 дней назад
Максим
 
24 года
20 дней в сервисе
Был
7 часов назад
20 дней назад
AlexLinnikWebDev
Александр 
33 года
3 месяца в сервисе
Был
10 часов назад
21 день назад
Владимир
 
33 года
4 года в сервисе
Был
13 дней назад
21 день назад
Роман
 
24 года
3 года в сервисе
Был
19 часов назад
21 день назад
Максим
 
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день назад
1 отзыв
21 день назад
Тимур
 
20 лет
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Был
15 дней назад
21 день назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
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7 часов назад
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22 дня назад
ТОП-10
HTML-верстка
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
4 часа назад
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22 дня назад
Алексей
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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Вячеслав
 
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Был
12 дней назад
22 дня назад
Джавид
 
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14 часов назад
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22 дня назад
Алексей
 
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1 отзыв
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Игорь
 
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Денис
 
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10 часов назад
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22 дня назад
Мераб
 
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Был
день назад
22 дня назад