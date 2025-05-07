Требуется сделать адаптивную верстку и логику

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
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Требуется сделать адаптивную верстку и логику взаимодействия с бекэндом.
По реализации рассматриваю : ReactJS, TypeScript, Tailwind, GraphQL, mobx, Jest, Storybook.

А по поводу бекэнда, то используется Golang и Mongodb.

GoReactTailwind CSSTypeScriptАдаптивная верстка
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