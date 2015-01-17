Требуется сделать сайт по картинке

HTML-версткаЗакрыт24 заявки320 просмотров
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В прикрепленной картинке, содержится представление сайта, так как это видит дизайнер. Требуется написать сайт

9 лет назад
grishtyrev
Григорий 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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