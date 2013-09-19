Требуется специалист фотошоп

HTML-версткаЗакрыт7 заявок319 просмотров
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в основном эта работа заключается в том что бы на интерьерные фотографии(ищите сами) накладывать 3-4 товара(качественно)+иногда верстка страниц для интернет магазина, прошу писать цены за оба вида работы в личку

10 лет назад
sj5
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад