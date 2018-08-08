Требуется верстальщик с некоторыми условиями.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки151 просмотр

Требуется верстальщик по следующим условиям:

1. уже есть готовый шаблон

2. этот шаблон следует сверстать на script goldcoders

3. сверстанный сайт залить на хостинг.

7 лет назад
andzhej1979
45 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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