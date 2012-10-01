Добрый день, Требуется валидная блочная верстка. Точное соответствие макету. Ширина фиксированная.
Требуется верстка готового макета
Требуется верстка макета.
Кол-во страниц 5-7
Сроки ограничены.
Оплата:
нал и безнал, электроденьги
Хотелось бы узнать стоимость (проект/страница), срок и условия работы/оплаты.
Требования к верстке в прилагаемом файле. Пожалуйста, внимательно прочтите требования. Если вы н работаете с БЭМ, то хотелось бы видеть пример css, что бы понять его структуру и удобства работы с ним.
Макет одной страницы в приложении
Ищем исполнителя для долгосрочного сотрудничества, как на простые так и на сложные проекты.
Дополнительно:
Хотелось бы увидеть живые примеры работ с подобной версткой.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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