Требуется верстка готового макета

Требуется верстка макета.

Кол-во страниц 5-7

Сроки ограничены.

Оплата:

нал и безнал, электроденьги

Хотелось бы узнать стоимость (проект/страница), срок и условия работы/оплаты.

Требования к верстке в прилагаемом файле. Пожалуйста, внимательно прочтите требования. Если вы н работаете с БЭМ, то хотелось бы видеть пример css, что бы понять его структуру и удобства работы с ним.

Макет одной страницы в приложении

Ищем исполнителя для долгосрочного сотрудничества, как на простые так и на сложные проекты.

Дополнительно:

Хотелось бы увидеть живые примеры работ с подобной версткой.

Спасибо.