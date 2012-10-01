Требуется верстка готового макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок409 просмотров

Требуется верстка макета.

Кол-во страниц 5-7

Сроки ограничены.

Оплата:

нал и безнал, электроденьги

Хотелось бы узнать стоимость (проект/страница), срок и условия работы/оплаты.

Требования к верстке в прилагаемом файле. Пожалуйста, внимательно прочтите требования. Если вы н работаете с БЭМ, то хотелось бы видеть пример css, что бы понять его структуру и удобства работы с ним.

Макет одной страницы в приложении

Ищем исполнителя для долгосрочного сотрудничества, как на простые так и на сложные проекты.

Дополнительно:

Хотелось бы увидеть живые примеры работ с подобной версткой.

Спасибо.

CSS
13 лет назад
rromka
Роман 
44 года
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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