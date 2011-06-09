Требуется верстка макета и интеграция в Wordpress

$50
HTML-версткаЗакрыт5 заявок216 просмотров
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Вёрстка всего 2-х страниц для блога. (список постов и само сообщение)

На базе Wordpress необходимо реализовать простой блог.

В сообщениях должна быть возможность вставки фото и видео.

также фотографии одного поста должны открываться для просмотра в виде галерее. Плагин подобрать.

WordPress
13 лет назад
naat
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад