Сверстать в HTML срок сутки. важна валидатность и 100 % ширина
Требуется верстка рекламного журнала
Необходима новая концепция верстки журнала In city. SHOPPING.
Предложите вариант верстки.
Если устроит Ваш вариант, то отдам Вам на верстку.
Верстку предыдущего журнала вышлю)
Оставляйте комментарии и контакты
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