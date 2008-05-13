Требуется верстка рекламного журнала

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок180 просмотров

Необходима новая концепция верстки журнала In city. SHOPPING.

Предложите вариант верстки.

Если устроит Ваш вариант, то отдам Вам на верстку.

Верстку предыдущего журнала вышлю)

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17 лет назад
fitus
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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