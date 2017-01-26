У< cкорости загрузки Адаптивного шаблона (плагин видео) на HTML5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка119 просмотров

Заглушка на домене http://bright-design.ruС заглушкой уже проводились работы по адаптации под мобильные устройства, все сделано и работает хорошо!Но из за видео которое весит (gif -32,8мб и остальные под мобильные по 12мб) загрузка проходит просто вечно!Задача - необходимо оптимизировать заглушку для быстрой загрузки (2-3 секунды) попытаться оставить интерактивную "красоту"!Прикрепляю архив к заданию. Смотрите сразу, не предлагайте просто так, если не смотрели. В идеале показываете как хотите сделать (скрин), что на главной, сколько секунд сделаете реальную загрузку и сколько по стоимости.

п.с. Заглушка не должна пострадать по адаптиву на мобильные устройства! Сейчас все работает в идеале на всех устройствах и всех браузерах, вот только скорость загрузки.....

Ссылка на архив  https://yadi.sk/d/N7K2l4Ub39xawo

HTML
8 лет назад
KEASioS
43 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Jeka2
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$10
1 день
Задача решена очень оперативно! Помимо основной задачи было затронуто множество проблемных мест в коде для оптимизации моего сайта! Хотя в ТЗ я об этом не просил! Просто огромное спасибо! До Вас 2 фрилансера не смогли сделать то, что сделали Вы! Рекомендую всем заказчикам! Если Евгений берётся и обещает - значит он МОЖЕТ! Успехов в работе Вам.
Достаточно культурный адекватный человек, был постоянно на связи и оплатил всё сразу, что уже радует.

Заявки фрилансеров

Jeka2
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад

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