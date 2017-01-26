У< cкорости загрузки Адаптивного шаблона (плагин видео) на HTML5

Заглушка на домене http://bright-design.ruС заглушкой уже проводились работы по адаптации под мобильные устройства, все сделано и работает хорошо!Но из за видео которое весит (gif -32,8мб и остальные под мобильные по 12мб) загрузка проходит просто вечно!Задача - необходимо оптимизировать заглушку для быстрой загрузки (2-3 секунды) попытаться оставить интерактивную "красоту"!Прикрепляю архив к заданию. Смотрите сразу, не предлагайте просто так, если не смотрели. В идеале показываете как хотите сделать (скрин), что на главной, сколько секунд сделаете реальную загрузку и сколько по стоимости.

п.с. Заглушка не должна пострадать по адаптиву на мобильные устройства! Сейчас все работает в идеале на всех устройствах и всех браузерах, вот только скорость загрузки.....

Ссылка на архив https://yadi.sk/d/N7K2l4Ub39xawo