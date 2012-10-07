Убрать все ошибки 404 с сайта (WordPress)

Совсем недавно стали появляться ошибки 404 в панельках Я.Вебмастера и Гугла. Сам пробовал проверить, не получилось.

Нужен настоящий специалист по этому вопросу. Сейчас 72 страницы с этой ошибкой.

Прошу вас, помогите!