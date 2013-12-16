UMI.CMS (xml/xslt) - правка верстки шаблонов сайта

День добрый!

Сайт на UMI.CMS с использованием xml/xslt. Необходимо поправить верстку на сайте:

http://itmega.ru/internet_magazin/noutbuki1/noutbuki/

1. Скрыть под-подрубрики, если они пустые. Например, "архивные модели", из-за которых товары отображаются как список. А без архивных моделей отображалось бы так: http://itmega.ru/internet_magazin/noutbuki1/subnoutbuki/

2. http://itmega.ru/internet_magazin/noutbuki1/subnoutbuki/ - отображение не 5 товаров в колонке, а более, например, 15

3. Не работают ссылки "показать все" и переходы по страница - тоже поправить.

4. Поправить карточку товаров: http://itmega.ru/internet_magazin/noutbuki1/subnoutbuki/subnoutbuk_iru_ultraslim_201_10_1_1024x600_intel_dual-core_atom_n2600_1_6ghz_1mb_1gb_320gb_gma3600_wifi_bt2_0_webcam_6c_aluminiu/

Чтобы характеристики товаров на сайте отображались красиво, например, http://yadi.sk/d/jKHa-aWXETLcR