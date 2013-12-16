Приветствую. Нуждаемся в долгосрочном сотрудничестве с грамотным специалистом программист/верстальщик в одном лице(предпочтительно), либо в команде, для работы над Joomla 2.5. Задачи: 1.Постоянная работа над сайтом. 2. Выполнение сложных ...
UMI.CMS (xml/xslt) - правка верстки шаблонов сайта
День добрый!
Сайт на UMI.CMS с использованием xml/xslt. Необходимо поправить верстку на сайте:
http://itmega.ru/internet_magazin/noutbuki1/noutbuki/
1. Скрыть под-подрубрики, если они пустые. Например, "архивные модели", из-за которых товары отображаются как список. А без архивных моделей отображалось бы так: http://itmega.ru/internet_magazin/noutbuki1/subnoutbuki/
2. http://itmega.ru/internet_magazin/noutbuki1/subnoutbuki/ - отображение не 5 товаров в колонке, а более, например, 15
3. Не работают ссылки "показать все" и переходы по страница - тоже поправить.
4. Поправить карточку товаров: http://itmega.ru/internet_magazin/noutbuki1/subnoutbuki/subnoutbuk_iru_ultraslim_201_10_1_1024x600_intel_dual-core_atom_n2600_1_6ghz_1mb_1gb_320gb_gma3600_wifi_bt2_0_webcam_6c_aluminiu/
Чтобы характеристики товаров на сайте отображались красиво, например, http://yadi.sk/d/jKHa-aWXETLcR
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Требуется сделать редизайн сайта (Сам сайт покажу в личку). Помимо натяжки и настройки, требуется верстка. У меня имеется уже отрисованный макет в Psd. Макеты можете посмотреть по ...Завершен11 лет назад
Исходник, который требуется сверстать, здесь https://dl.dropboxusercontent.com/u/26065924/ok/otk_2_003_landing3.rar верстку нужно делать на базе вот этой странички с ее таблицей стилей: http://ryazan.otkorobki.ru/content/about.htm отличия новой странички от сайта: самую верхнюю ...Завершен11 лет назад
Нужна верстка одной странички, срок 18.12.2013, до 12 часов дня. Исходники отправлю исполнителю.Завершен11 лет назад
- $50
Нужно сверстать лендинг за один день.Завершен11 лет назад
- $200
У нас есть дизайн. Его нужно сверстать и одеть на Мадженто. Простой магазин с платежкой киви. Бюджет 200$ и сроки у нас жмут.Завершен11 лет назад
- $60
Здравствуйте! Нужно сверстать и натянуть диз на дле 10.1, сайт серии игр street fighter - streetfighter.ru Только вот еще просьба чтоб краткую новость можно было в двух вариантах как в дизе и просто ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Есть проблема с jQuery, иногда скрипт выполняется, иногда нет.(изменяется src изображения). Не могу понять в чем дело...HTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать под указанную систему сайт, файлы дизайна во вложении. Высылате стоимость Ваше работы и сроки. Желательны примеры сайтов, которые Вы свертали под этот движок.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужна адаптация дизайна на цмс цмс – Imagecms Сделали криво что можно увидеть на сайте – muscle-body.com.ua Меню не подтягивается, ссылки не кликабельны, футер не доделан и т.д. Либо допилить то ...HTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад