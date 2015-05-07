Установить сверст. простой блок на сайт

$6
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок146 просмотров

Нужно установить уже сверстанный блок для анонсов статей, до блоков "последние новости" на сайт в левый сайдбар http://rybalka-v-rossii.ru/ . Блоков всего 8 штук.

Пробовал устанавливать, но почему то плывет верстка.

Оплата 300р.

Прикладываю сверстанный блок.

Приоритет выбора - скорость работы.

10 лет назад
Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$6
1 день
Отлично все прошло! И быстро!
Работать с Алексеем очень комфортно, он понимающий и ответственный заказчик, рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад