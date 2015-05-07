Установить сверст. простой блок на сайт

Нужно установить уже сверстанный блок для анонсов статей, до блоков "последние новости" на сайт в левый сайдбар http://rybalka-v-rossii.ru/ . Блоков всего 8 штук.

Пробовал устанавливать, но почему то плывет верстка.

Оплата 300р.

Прикладываю сверстанный блок.

Приоритет выбора - скорость работы.