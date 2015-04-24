Устранение ошибки с версткой - HTML верстка

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок180 просмотров

Есть такой чекер google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

Результат проверки сайта www.1translate.com виден на скриншоте.

Задача - по минимуму исправить стили и шаблон так, чтобы тест на совместимость проходился.

Мне неважно, как оно будет выглядеть для конечного потребителя, но важно, чтобы эта утилита не выдавала мне ошибок.

Еще раз, я понимаю, что нужно делать мобильную версию, чтобы она была удобна пользователям, но это отдельный проект. Сейчас важно быстрыми правками добиться отсутствия ошибок теста

HTML
10 лет назад
ifsa
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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