Устранение ошибки с версткой - HTML верстка

Есть такой чекер google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

Результат проверки сайта www.1translate.com виден на скриншоте.

Задача - по минимуму исправить стили и шаблон так, чтобы тест на совместимость проходился.

Мне неважно, как оно будет выглядеть для конечного потребителя, но важно, чтобы эта утилита не выдавала мне ошибок.

Еще раз, я понимаю, что нужно делать мобильную версию, чтобы она была удобна пользователям, но это отдельный проект. Сейчас важно быстрыми правками добиться отсутствия ошибок теста