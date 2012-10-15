Устранить ошибку отсылки почты

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка112 просмотров

Необходимо на сервере устранить ошибку отсылки почты.

13 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nixll
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Теперь как заведённый с серверными проблемами хожу к Тарасу) Как всегда уже быстро решил задачу, очень приятно сотрудничать.
Правильно поставлена задача, и то что Марат знает все что было настроено на сервере что делали что не делали все это в комплексе помогает решать проблемы очень быстро, рад сотрудничеству с Маратом отличный заказчик !!! Рекомендую !!

Заявки фрилансеров

nixll
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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