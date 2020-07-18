здравствуйте переработка шаблона главной страницы : 1. Изменение шрифтов 2. Расположение блоков 3. Удаление ненужных блоков Главная страница сделана через ...
Увеличить скорость загрузки сайта до зеленой зоны
Нужно увеличить скорость загрузки сайта (сайт должен быть вселенной зоне) + внести мелкие вебмастерские правки (стили + косяки по верстке + создание новых шаблонов).
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=http%3A%2F%2Fsmartsystem.cw13553.tmweb.ru%2F&tab=mobile
Ищу специалиста для работы на постоянной основе.
Оплата только за результат.
Заявки фрилансеров
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