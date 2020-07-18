Увеличить скорость загрузки сайта до зеленой зоны

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок1362 просмотра

Нужно увеличить скорость загрузки сайта (сайт должен быть  вселенной зоне) + внести мелкие вебмастерские правки (стили + косяки по верстке + создание новых шаблонов). 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=http%3A%2F%2Fsmartsystem.cw13553.tmweb.ru%2F&tab=mobile

Ищу специалиста для работы на постоянной основе. 

Оплата только за результат.

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